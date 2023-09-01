МТС разрабатывает базовые станции работающие на частотах 4G и 5G

Дочернее подразделение МТС под названием «Иртея» планирует разработать базовые станции мобильной связи 4G/5G с использованием открытой архитектуры OpenRAN. В рамках этого проекта компания планирует направить 5,6 млрд рублей на разработку телекоммуникационного оборудования и получить еще 5,4 млрд рублей государственного финансирования в период с 2023 по 2026 годы.

Эти планы были представлены в дорожной карте под названием «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года, как сообщается в издании «Ведомости».

По данным, представленным в версии документа от 29 августа текущего года, окончательная версия дорожной карты будет утверждена в середине сентября. Согласно этой дорожной карте, запуск серийного производства базовых станций запланирован на сентябрь 2024 года, а к июню 2026 года планируется достичь серийного выпуска до 20 тысяч базовых станций в год.

До 14 декабря 2022 года компания «Иртея» называлась «МТС электроника» по данным «СПАРК-Интерфакса». Она была зарегистрирована 17 марта 2021 года и полностью принадлежит оператору связи МТС.

Согласно управляющему партнеру «ТМТ консалтинга» Константину Анкилову, вероятнее всего, «Иртея» будет создавать базовые станции, приспособленные к задачам МТС, а возможность масштабирования этого решения будет зависеть от зрелости продукта. Он предполагает, что компания может разработать готовое решение к 2025 году, но для его массового внедрения потребуется больше времени. Однако эксперт предупреждает, что главная проблема, с которой столкнутся операторы связи, заключается в обеспечении совместимости нового оборудования с уже существующими сетями.

Аналитик Алексей Бойко, автор Telegram-канала abloud62, считает, что сумма в 11 млрд рублей, выделенная на этот проект, может быть достаточной не только для разработки, но и для внедрения в серийное производство радиоподсистемы 4G/5G OpenRAN.

Ранее ведущие зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, такие как Ericsson, Nokia и Huawei, выступали против концепции OpenRAN, предпочитая создавать закрытые проприетарные продукты, как отмечает один из производителей телекоммуникационного оборудования в интервью «Ведомостям». Однако этот принцип имеет преимущества для самих операторов и малых компаний, которые могут самостоятельно создавать отдельные элементы сети и присоединяться к разработке в любойВ соответствии с планами, дочерняя структура МТС под названием «Иртея» будет заниматься разработкой базовых станций мобильной связи 4G/5G, используя открытую архитектуру OpenRAN. Для этого компания планирует выделить 5,6 млрд рублей на разработку телекоммуникационного оборудования, а также получить 5,4 млрд рублей бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 годы. Эти планы включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года, согласно информации, опубликованной в «Ведомостях».

Версия документа, ознакомленная сотрудниками издания, датирована 29 августа текущего года. Окончательная версия дорожной карты должна быть утверждена в середине сентября, по словам источника, цитируемого в статье.

Согласно дорожной карте, запуск серийного производства базовых станций планируется на сентябрь 2024 года. К июню 2026 года планируется достичь годового объема серийного выпуска базовых станций в размере 20 тыс. штук.

Из данных «СПАРК-Интерфакса» можно узнать, что до 14 декабря 2022 года компания «Иртея» носила название «МТС электроника». Она была зарегистрирована 17 марта 2021 года и полностью принадлежит оператору связи МТС.

По мнению управляющего партнера «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, скорее всего, «Иртея» будет разрабатывать базовые станции, которые будут соответствовать потребностям МТС. Он также отмечает, что возможность масштабирования данного решения будет зависеть от его готовности к массовому производству. По его мнению, к 2025 году компания может представить готовое решение, однако для широкого внедрения потребуется больше времени. В то же время эксперт предупреждает, что основной проблемой, с которой столкнутся операторы связи, будет обеспечение совместимости нового оборудования с уже существующими сетями.

Аналитик Алексей Бойко, автор Telegram-канала abloud62, считает, что выделенная сумма в 11 млрд рублей может быть достаточной не только для разработки, но и для запуска радиоподсистемы 4G/5G OpenRAN в серийное производство.

Источник в одной из компаний-производителей телекоммуникационного оборудования, упоминаемый в статье, указывает, что главные зарубежные телекоммуникационные вендоры, такие как Ericsson, Nokia и Huawei, исторически выступали против концепции OpenRAN, предпочитая закрытые проприетарные продукты. Однако эт