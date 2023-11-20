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МТС подарит второй смартфон при покупке Xiaomi с тарифом связи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Оператор связи МТС представил специальное предложение для покупки смартфонов бренда Redmi, принадлежащего китайской компании Xiaomi. Клиенты, приобретающие определенные модели смартфонов, могут получить второй смартфон в подарок, а также комплект бесплатной связи и подписку на MTS Premium для семьи.

Акция доступна как в офлайн-магазинах МТС, так и онлайн по всей территории присутствия розничной сети. При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «MTS Больше», покупатели получают в подарок смартфон Redmi 9A, а также шесть месяцев бесплатной связи и подписки на MTS Premium для семьи.

Также в акции участвуют модели Redmi 12 и 12C. При покупке этих смартфонов клиенты получают беспроводные наушники или умные браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки на MTS Premium для семьи.

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