МТС перед 23 февраля устроила распродажу смартфонов Xiaomi

Онлайн-площадка МТС перед 23 февраля запустила масштабную распродажу смартфонов китайской компании.

В акции участвуют не только бюджетные устройства, но также и флагманские модели, которые официально представлены на российском рынке.

Так, оператор предлагает в период проведения акции приобрести Redmi Note 8T в базовой конфигурации за 9 990 рублей, а скидка на смартфон составляет 4000 рублей.

Самая выгодная цена сейчас на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, которые сразу подешевели на 10 000 рублей.

Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9 тоже принимает участие в акции и его предлагают купить за 23 990 рублей.

Помимо этих устройств скидки предоставляются на Redmi Note 7, Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 8 и Redmi Go.