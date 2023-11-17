МТС озвучила сроки отмены платы за раздачу интернета на безлимитных тарифах

Крупнейший российский сотовый оператор ПАО «МТС» объявил об отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфона для всех тарифов, включая безлимитные. Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение было принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей.

План отмены тарификации тетеринга (использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к интернету) будет реализован поэтапно до конца февраля 2024 года с учетом необходимых доработок IT-систем компании.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) также подтвердила получение уведомления от «МТС» о отмене платы за раздачу интернет-трафика. В своем сообщении ФАС отметила, что отмена такой услуги не будет поводом для повышения цен на тарифы связи операторов, так как раздача интернет-трафика является функцией собственного устройства абонента.

ФАС также сообщила о решении продлить срок исполнения предупреждения для «МТС», чтобы оператор мог осуществить необходимые технические настройки в тарифных планах абонентов. Соответствующие изменения будут внедрены не позднее 29 февраля 2024 года.

Таким образом, отмена платы за раздачу интернет-трафика со смартфона для всех тарифов «МТС» является ответом на требования ФАС и удовлетворяет потребности пользователей без последующего повышения цен на услуги связи.