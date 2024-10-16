МТС открыла доступ к функции блокировки нежелательных вызовов всем россиянам

«МТС» объявила о запуске новой функции в приложении «Защитник», которая теперь позволяет блокировать нежелательные звонки и доступна для абонентов других операторов. Ранее эта функция была доступна только пользователям МТС, использующим приложение «Мой МТС».

Теперь входящие звонки будут обозначаться тремя цветами: красные — опасные звонки, желтые — возможный спам, а зеленые — надежные.

Красные звонки теперь автоматически перенаправляются на бота, который общается с мошенником, а пользователь получает уведомление о блокировке и расшифровку разговора.

Компания обновляет базу данных номеров, используя технологии Big Data и информацию из открытых источников. Активных пользователей определителя номера в «Защитнике» стало на 14% больше по сравнению с первым кварталом, а количество жалоб на спам возросло на 55%.

Директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук отметил, что МТС стремится снизить число телефонных мошенничеств. С начала года было заблокировано более 2,3 миллиарда нежелательных звонков, и теперь функция доступна для пользователей других операторов.

Определитель номера и возможность жаловаться на спам остаются бесплатными, а стоимость услуги блокировки составляет 99 рублей в месяц после пробного периода.