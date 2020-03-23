МТС особым способом призвал абонентов не выходить из дома

МТС сменил идентификатор сети и теперь абоненты на экранах своих телефонов видят не МТС RUS, а МТС# BUD’ DOMA.

Изменения были внесены на фоне коронавируса. Таким образом оператор напомнил о том, что в данный период важно оставаться дома.

Для тех кто сейчас находится дома игровой сервис GFN на месяц предоставил доступ к библиотеке игр, а также бесплатными стали крупнейшие российские онлайн-кинотеатры и «Триколор».