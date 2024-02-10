МТС: около 500 россиян предзаказали Apple Vision Pro

МТС объявила о начале предзаказов на новейшую гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. За первые шесть дней поступило около 500 заявок от жителей 24 городов России.

Самый высокий спрос был замечен в Москве, где жители сделали почти половину всех предзаказов. Также большой интерес проявили жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани и Владивостока, передает «РБК».

Очки Apple Vision Pro предлагаются в трех версиях с разным объемом встроенной памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Цены на эти очки в интернет-магазине МТС составляют 579 990 рублей, 629 990 рублей и 669 990 рублей соответственно.

Первые клиенты, сделавшие предзаказы, смогут получить очки уже на следующей неделе. Компания утверждает, что их цены являются одними из самых доступных в России, и ожидается дальнейший рост спроса.

Кроме того, другие интернет-магазины, такие как «МегаФон», «restore» и «М.Видео-Эльдорадо», также объявили о предзаказе на Apple Vision Pro по цене от 659 990 рублей.