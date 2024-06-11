МТС начинает поэтапно отключать старые сети 3G

Оператор сотовой связи МТС объявил о запланированном отключении сетей мобильной связи третьего поколения (3G) в России и переходе на стандарт четвертого поколения (4G). В соответствии с сообщением компании, такой переход позволит абонентам получить улучшенную скорость мобильного интернета от 10% до 30%.

Начиная с 20 июня, МТС полностью прекратит использование сетей 3G в городе Углич Ярославской области, а с октября планируется последовательное отключение технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение 2025 года.

Виктор Белов, вице-президент по технике МТС, отметил, что на данный момент менее 5% абонентов оператора продолжают использовать устройства 3G без поддержки 4G, и их число постоянно уменьшается.

Он также добавил, что в некоторых регионах количество таких телефонов настолько незначительно, что позволяет компании постепенно выключать сети 3G без заметных изменений для клиентов и освобождать ценные частоты для более эффективных технологий.