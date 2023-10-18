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МТС начала продажи доступного складного смартфона Tecno PhantomV V Flip 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 108 Опубликовано

В России начались продажи складного смартфона Tecno Phantom V Flip 5G, который представляет собой раскладушку, подобную Samsung Galaxy Z Flip5. Отличия этого устройства от корейского конкурента заключаются в более высоком разрешении камеры и немного большей ёмкости аккумулятора.

Рекомендованная розничная цена Tecno Phantom V Flip 5G составляет 80 000 рублей, но до 6 ноября покупатели могут приобрести его за 60 000 рублей.

Tecno Phantom V Flip 5G работает на основе процессора Mediatek Dimensity 8050 с технологией производства 6 нм. Устройство оснащено внутренним AMOLED-экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2640 × 1080 пикселей, а также внешним дисплеем диаметром 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти – 256 ГБ.

Устройство работает на операционной системе Android 13 с интерфейсом HiOS 13.5. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а также поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

МТС начала продажи доступного складного смартфона Tecno PhantomV V Flip 5G

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