МТС на три дня оставила без интернета пользователей из Ростова-на-Дону

У компании МСТ на протяжении трех суток были проблемы с мобильным интернетом на территории Ростовской области. Эта ситуация наблюдалась с 4 по 7 октября. На протяжении этих дней у части ростовчан полностью отсутствовал мобильный интернет, в то время как пользователи других мобильных операторов продолжали наслаждаться своим доступом в интернет.

Напомним, что ранее, около полудня 21 сентября абоненты МТС на юге России остались вообще без мобильной связи и интернета, в частности, звонки и интернет были недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Мы направили в компанию несколько запросов с просьбой предоставить информацию о причинах отсутствия мобильного интернета. Сперва, в день поступления заявки МТС сообщил, что решит вопрос в течение 72 часов, 6 октября все еще не было ответа.

Затем автору обращения без его ведома и согласия компания МТС подключила платную услугу «МСТ Защитник», а 18 октября радостно сообщила, что абоненты наконец могут опять использовать мобильный интернет.

На требование ответить, почему отсутствовал мобильный интернет, представитель МТС ответила: