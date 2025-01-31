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МТС ID предотвратил более 18 миллионов мошеннических действий в 2024 году

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Сервис аутентификации МТС ID заблокировал свыше 18 миллионов попыток мошенников создать фальшивые аккаунты или получить доступ к личным данным пользователей в 2024 году.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения система работает круглосуточно, анализируя 120 миллионов учетных записей по множеству факторов для предотвращения мошенничества.

За год общее количество авторизаций через МТС ID достигло 2,2 миллиарда, что на 30% больше, чем в 2023 году. Особенно активно пользователи входили в систему в августе, сентябре и октябре, в то время как январь стал наименее загруженным месяцем.

Система использует технологию SSO, отправляя одноразовые коды через SMS для входа, что снижает риск перебора паролей. Более 92% входов осуществляется без ввода кода, что подтверждает удобство и высокий уровень защиты сервиса, отметила директор департамента Анна Струганик.

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