МТС дал старт выходу планшетов Samsung Galaxy Tab S9 на территории России

МТС объявила о старте продаж флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9 в России, хотя официальный мировой релиз запланирован только на 11 августа. Планшет Samsung Galaxy Tab S9 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, не имеющий поддержки сотовых сетей, доступен по цене в 84 тысячи рублей. Samsung Galaxy Tab S9+ с более вместительной памятью в 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, а также функцией только Wi-Fi, продается за 105 тысяч рублей. А версия Samsung Galaxy Tab S9 Ultra с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, также с поддержкой Wi-Fi, доступна за 126 тысяч рублей.

Galaxy Tab S9 оборудован мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, обладает защитой от воды согласно стандарту IP68. У планшета 10-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальная камера с разрешением 12 Мп, тыловая камера с разрешением 13 Мп и емкость батареи составляет 8400 мАч.