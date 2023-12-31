MSI запустила в Китае ноутбук Monarch 13 на базе Intel Ultra 7

MSI представила свой последний ноутбук MSI Monarch 13 в Китае, который отличается стильным дизайном и мощными характеристиками. Этот ноутбук уже доступен в Китае по цене 9 999 юаней или почти 126 тыс. рублей за конфигурацию с процессором Intel Ultra 7 155H + 32 ГБ + 1 ТБ.

MSI Monarch 13 – достаточно легкий и тонкий, его вес составляет всего 990 грамм, а толщина – 16,9 мм. Устройство оснащено 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2,8K OLED, который отображает насыщенные цвета с 100% цветовым охватом DCI-P3.

Внутри ноутбука установлен процессор Core Ultra 7 155H и графическая карта Arc core. Кроме того, в нем имеется 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD для хранения данных. Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и слотом для карт MicroSD для удобства подключения различных устройств.

Одной из главных особенностей Monarch 13 является его впечатляющая емкость аккумулятора в 75 Втч, обеспечивающая до 16 часов автономной работы. Если вам нужно быстро зарядить ноутбук, он поддерживает быструю зарядку 100 Вт PD. В Monarch 13 также встроена камера с технологией трехмерного шумоподавления, многомикрофонная система и беспроводная карта Wi-Fi 7.

Кроме того, Monarch 13 имеет сертификацию Intel Evo, что означает, что он соответствует строгим требованиям Intel. Это включает наличие процессора Intel Core i7 или i5 12-го поколения и выше, хорошего дисплея с разрешением не менее 1080p, быстрого подключения Thunderbolt™ 4 и аккумулятора, обеспечивающего работу не менее 9 часов. Кроме того, ноутбук легкий и портативный, с дополнительными функциями, такими как подсветка клавиатуры и быстрое пробуждение из режима сна менее чем за 1 секунду.