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MSI презентовала ноутбуки Summit на базе Intel 11-го поколения

05.09.2020 10:42

На этой неделе производитель ПК MSI провел виртуальную презентацию, на которой анонсировала множество новых машин, в основном благодаря запуску процессоров Intel 11-го поколения. Многое из того, что обсуждалось, сводится к обычным подозрениям — различные формы и конфигурации игровых ноутбуков, чтобы конкурировать с Razer и ему подобными. Но тайваньская технологическая компания также представила серию Summit: тонкие бизнес-ноутбуки, выходящие за рамки недавних норм для компании.

Существующие линейки MSI Prestige и Modern также получат обновление Tiger Lake, а их розничная продажа ожидается в октябре.

MSI презентовала ноутбуки Summit на базе Intel 11-го поколения

Как производитель ноутбуков, MSI фокусируется на более дорогих ноутбуках, как игровых, так и производительных. До сих пор все известные нам модели MSI, включая ноутбуки общего назначения, не предназначенные для геймеров, были оснащены дискретными графическими процессорами Nvidia. Обновление Tiger Lake в линейке Modern, ориентированной на производительность, покончило с графическим процессором Nvidia, вместо этого полностью полагаясь на встроенную графику Intel Xe. Тот факт, что OEM-производитель, который полностью использовал дискретные графические процессоры, внезапно отказался от них в существующих линейках продуктов, является еще одним хорошим индикатором того, что интегрированная графика Intel Xe, вероятно, оправдает ожидания.

Новый Summit разделен на две серии: E и B, каждая из которых предлагает 14- и 15-дюймовые варианты, а также 13-дюймовый вариант серии E.

Ноутбуки серии E имеют ИК-веб-камеры и сенсорные экраны, а серия B — нет. В остальном многие ключевые функции одинаковы: TPM, Intel vPro, датчик отпечатков пальцев, процессоры Intel 11-го поколения, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и так далее.

Что касается спецификаций, B14 и B15 имеют процессоры Core i7, интегрированную графику Intel Iris Xe, дисплеи FullHD, веб-камеры 720p при 30 кадрах в секунду, один порт Thunderbolt 4, твердотельные накопители, DisplayPort 1.4, два порта USB-A, один порт HDMi, кардридер microSD и разъем для наушников. Оба могут быть обновлены до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Как следует из названия, B14 имеет 14-дюймовый дисплей, а B15 — 15-дюймовый.

E14 и E15 поднимают ситуацию на ступеньку выше с выделенной графикой: Nvidia GTX 1650Ti с 4 ГБ GDDR6, в дополнение к процессорам Intel Core i7 и аналогичным опциям для хранения данных серии B. Ноутбуки серии E предлагают два порта Thunderbolt 4 вместо одного, и они предлагают варианты конфигурации с сенсорным экраном FullHD или 4K без сенсорного экрана в дополнение к опции FullHD без сенсорного экрана. Наконец, есть трансформируемый Summit E13 Flip, с дисплеем, поворачивающимся на 360 градусов.

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