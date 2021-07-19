По словам председателя компании Джозефа Хсу, Micro-Star International (MSI) ожидает, что общий объем поставок материнских плат и видеокарт, включая фирменные и OEM, достигнет 24 миллионов единиц в 2021 году.

По словам Сюй, благодаря экономичности дома и сильной узнаваемости бренда своих игровых линейок, продажи продуктов для ПК, таких как ноутбуки, материнские платы, видеокарты и мониторы, выросли со второго квартала 2020 года. собрание инвесторов 16 июля.

MSI сообщила о консолидированной выручке в размере 146,5 млрд новых тайваньских долларов (5,18 млрд долларов США) за весь 2020 год, при этом чистая прибыль достигла 7,96 млрд новых тайваньских долларов и 9,42 долларов США на акцию, что стало рекордным уровнем. Выручка и прибыль MSI в первом квартале 2021 года также достигли самого высокого квартального уровня за всю историю благодаря высокому спросу приложений для криптомайнинга на видеокарты, что также привело к увеличению ASP.

Хотя пандемия коронавируса вряд ли удастся полностью сдержать в 2021 году, в этом году неопределенность в меньшей степени затронет отрасль ИКТ и мировую экономику, что позволит MSI улучшить свою работу, отметил Сюй.

Однако ожидается, что жесткие меры против криптомайнинга в Китае подорвут доходы и прибыль производителей видеокарт во второй половине 2021 года. Хотя поставки видеокарт в сектор криптомайнинга упадут, спрос на игровом рынке останется высоким, сказал Хсу.