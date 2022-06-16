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Компания MSI разработала ножную педаль Liberator для игр и работы

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MSI разработала новый манипулятор для компьютера — это программируемая ножная падать, через которую можно активировать дополнительные действия в игре или специализированном программном обеспечении.
Ножная педаль Liberator получила три кнопки, основная находится по центру, и она сильно выделена, еще две клавиши расположили по бокам, их можно нажать повернув ногу в строну.

По словам разработчиков, кнопки можно настраивать как угодно, даже можно присвоить им несколько действий. К примеру, в игре они будут выполнять одни задачи, а в рабочем режиме запускать макросов или делать скриншоты.

Liberator получила RGB-подсветку и шершавую поверхность, чтобы нога не скользила.

MSI свою необычную новинку решила запустить через Kickstarter, и проект уже можно назвать успешным, так как планировали собрать 5 тыс. долларов, а инвесторы принесли свыше 129 тыс. долларов.

Стоимость Liberator на Kickstarter составляет 159 долларов, за две педали нужно заплатить 279 долларов.

Компания MSI разработала ножную педаль Liberator для игр и работы

MSI MSI Liberator
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