MSI анонсировала два премиальных игровых монитора QD-OLED на 500 Гц

Компания MSI представила два новых 27-дюймовых игровых монитора: MPG 272URX QD-OLED и MPG 272QR QD-OLED X50.

Эти устройства оснащены панелями QD-OLED и предлагают частоту обновления до 500 Гц, обеспечивая высокую точность цветопередачи и быстрый отклик.

MPG 272URX QD-OLED имеет разрешение 4K (3840 x 2160), частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс. Он обеспечивает 99% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает HDR с яркостью до 1000 нит. Монитор предлагает различные порты подключения, включая HDMI 2.1 и USB-C.

MPG 272QR QD-OLED X50 ориентирован на киберспорт, с частотой обновления 500 Гц и разрешением WQHD (2560 x 1440). Он также обладает быстрым откликом и высоким охватом цветового пространства. Оба монитора имеют функции для защиты от выгорания и эргономичный дизайн.