Mozilla прекращает поддержку голосовых расширений Firefox Voice и Voice Fill

Mozilla прекращает поддержку дополнений Voice Fill и Firefox Voice, а также останавливает работу сервиса.

В феврале компания остановит работу серверов, обеспечивающих Voice Fill и Firefox Voice, а позже запустит процесс удаления с браузеров указанных дополнений.

Удаление будет происходить незаметно для пользователей, поэтому ему ничего не нужно будет чистить или удалять вручную. В планах Mozilla инициировать процесс удаления с 19 февраля.

Firefox Voice в тестовом режиме начала работать в начале 2020 года. Через этот бесплатный сервис можно было голосом вводить команды в браузере.

Через Voice Fill пользователю позволяли заполнять формы и вводить текст. Распознавание речи было организовано на сервере Mozilla, там происходила обработка и преобразование речи в текст.