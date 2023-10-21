«Можно реанимировать»: эксперт рассказала, что делать с упавший в воду смартфоном

Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, поделилась советом по спасению телефона, упавшего в воду. Она предложила следующие шаги: снять с него чехол, извлечь батарею, аккуратно протереть мягкой салфеткой, а затем оставить в теплом помещении, не включая его, как минимум на сутки, чтобы влага испарилась. Голицына отметила, что в настоящее время даже флагманские смартфоны, хотя и считаются более влагозащищенными, могут быть уязвимыми, так как влага может проникнуть через мелкие трещины.

С приходом осени количество обращений в сервисные центры из-за попадания влаги в смартфоны увеличивается. Влага, проникшая в устройство, может вызвать коррозию и поломку важных компонентов. Поэтому быстрые действия важны для спасения устройства. Хотя наилучшим вариантом будет обратиться в сервисный центр, если такая возможность есть, но если нет, то можно попробовать сушить смартфон самостоятельно.

Голицына рекомендует начать с отключения телефона и извлечения батареи. После этого необходимо избавиться от всех «дополнительных предметов»: снять чехол, защитную пленку, вытащить сим-карту и флешку. Затем стоит проверить динамик и разъемы. Воду лучше всего убирать мягкими средствами, такими как ватные палочки или бумажные салфетки, поскольку жесткие предметы могут повредить устройство. Не следует выставлять смартфон на солнце, чтобы избежать выгорания пикселей на дисплее или матрице камеры, и не используйте фен для сушки, так как горячая струя может навредить некоторым деталям. После всех этих процедур следует оставить смартфон на ровной поверхности в теплом помещении и не включать его как минимум на сутки, чтобы влага успела испариться.