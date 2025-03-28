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Мозговые импланты для военных могут стать реальностью к 2030 году

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Американские военные планируют массовое использование мозговых имплантов к 2030 году для различных военных задач. Эти разработки ведутся в США уже несколько лет.

Изначально импланты тестировались для управления бионическими протезами, что должно помочь раненым военнослужащим быстрее вернуться к службе.

Один из экспериментов показал, что солдат, подключённый к авиасимулятору через мозговой имплант, смог успешно выполнить взлёт и посадку.

В 2013 году началась программа DARPA под названием «Восстановление активной памяти», направленная на разработку нейронного интерфейса для восстановления памяти у военнослужащих с черепно-мозговыми травмами.

В 2018 году DARPA начала сотрудничество с учеными для имплантации устройств пациентам с эпилепсией, что показало, что импланты могут улучшать память и даже изменять настроение.

Эти технологии могут помочь солдатам справляться со стрессом и посттравматическим стрессовым расстройством, отключая страх перед боевыми задачами.

Американские ВВС уже применяют системы стимуляции мозга для обучения пилотов, и нейроимпланты могут ускорить их реакцию и позволить управлять несколькими летательными аппаратами одновременно.

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