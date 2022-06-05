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Компания Motorola готовит к выпуску бюджетный смартфон Moto G Go

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Motorola выпустит на рынок очень дешевый смартфон, который будет работать под управлением Android Go.

Будущая новинка получит название Moto G Go. Ее пока официально не анонсировали, но сетевой информатор уже раскрыл основные характеристики аппарата.

В основе Moto G Go ляжет процессор серии Unisoc, в котором не будет поддержки сетей пятого поколения.

Оперативной памяти в смартфоне будет 2 ГБ, что очень мало для нормальной работы Android, поэтому будет предустановлена облегченная версия операционной системы — Android Go.

В Moto G Go будет двойная камера на 13 и 2 Мп, и сканер опечатка пальца на задней панели.

Компания Motorola готовит к выпуску бюджетный смартфон Moto G Go

Moto G Go Motorola
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