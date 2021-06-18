Ранее этот аппарат демонстрировали на рендерных изображениях, а теперь модель 2021 года дебютировала официально.

Motorola выпустила ударопрочный смартфон Defy 2021, который выходит на рынок с батареей на 5000 мАч в рамках сотрудничества с британским производителем защищённых телефонов Bullitt Group.

Новый аппарат оснастили 6,5-дюймовым экраном разрешением HD+, который защитили стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

На лицевой стороне установили селфи-камеру разрешение 8 Мп, расположенную в каплевидном вырезе.

Корпус смартфона выполнен в соответствии со стандартом IP68, и как заявили в компании Defy 2021 способен выдерживать перепады температур от –25 до +55 °C, и падения с высоты до 1,8 метра. Что касается основной камеры, то в ней будет главный датчик на 48 Мп, и два 2 Мп модуля.

Работает новинка на базе процессора Snapdragon 662, дополненного 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Батарея в устройстве имеет поддержку 20-ватной зарядки.

Работает Motorola Defy под управлением Android 11 с оболочкой Moto UX. На рынок он выйдет по цене 325 евро.