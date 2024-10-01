Motorola выпустила смартфон с карбоновой задней панелью и защитой MIL-STD 810H

Компания Motorola представила новый смартфон ThinkPhone 25, который расширяет линейку ThinkPhone. У новинки карбоновая задняя панель и поддержка ThinkShield Security, Moto AI, а также защита военного класса MIL-STD 810H.

Смартфон оснащён 6,36-дюймовым экраном pOLED с разрешением 2670×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой HDR10+. За производительность отвечает чип Dimensity 7300, который работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

ThinkPhone 25 предлагает функцию Smart Connect, позволяющую подключать смартфон к ПК для быстрого обмена файлами, документами и фотографиями, а также использовать его в качестве веб-камеры.

Для фото и видео предусмотрены основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная на 13 Мп и телевик на 10 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Аккумулятор на 4310 мАч поддерживает 68-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. Кроме того, в устройстве есть Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Цена ThinkPhone 25 составляет $600, а продажи начнутся в ноябре этого года.