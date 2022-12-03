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Motorola выпустила смартфон Motorola Edge 30 Fusion в цвете 2023 года

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Pantone определила цвет 2023 года, и через короткое время был представлен смартфон Motorola Edge 30 Fusion, выполненный в трендовой раскраске.
Как пишет Hi-Tech Mail.Ru, новым цветом следующего года по версии Pantone стал оттенок Viva Magenta – красный с розовым оттенком.

Новая Motorola Edge 30 Fusion технически не отличается от классической модели, которая была представлена в сентябре, за исключением задней панели, выполненной из веганской кожи в цвете Viva Magenta.

Motorola Edge 30 Fusion получил 6,55 дюймовый OLED экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 888+, его дополнили 8 или 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти.

Motorola выпустила смартфон Motorola Edge 30 Fusion в цвете 2023 года

Motorola Motorola Edge 30 Fusion
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