Motorola выпустила раскладной смартфон Moto Razr 2022 модельного года

Lenovo после презентации раскладных смартфонов от Samsung представила ответ Galaxy Z Flip 4 в лице Moto RAZR 2022.

Этот аппарат оказался дешевле и лучше по некоторым параметрам, чем новинка от корейского производителя.

В новом поколении Moto RAZR установили 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Производством гибкого дисплея занимается Huaxing Optoelectronics, которая для Lenovo сделала экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, и закрыла его ультратонким стеклом.

Внешний экран уже выпускает BOE. В Moto RAZR 2022 он больше чем в Galaxy Z Flip 4 и у него более широкие возможности.

Внешний экран в раскладном смартфоне 2,7 дюймовый с разрешением 800 х 573 пикселя. Для этого экрана специально разработали 9 виджетов.

Также через него можно управлять основной камерой. Она состоит из 50 Мп датчика OmniVision OV50A, у него оптический формат 1/1,55 дюйма и его уже связали с широкоугольным объективом с оптической стабилизацией.

Второй датчик 13 Мп со сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера смартфона на 32 Мп. В Moto RAZR 2022 также есть стереодинамики и боковой сканер отпечатка пальца.



Питание устройства осуществляет встроенный аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Moto RARZ 2022 получил процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти предложат 128 и 256 ГБ, а эти модификации можно уже заказать за 890 и 965 долларов соответственно.

Также есть версия 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, и за такой смартфон нужно заплатить 1085 долларов.