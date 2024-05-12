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Motorola выпустила Moto G Stylus 2024 модельного года

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Motorola объявила о выпуске нового смартфона Moto G Stylus, который отличается наличием встроенного стилуса, подобного тому, что есть у линеек Galaxy Note и Galaxy S Ultra от Samsung.

Motorola выпустила Moto G Stylus 2024 модельного года

Смартфон имеет заднюю крышку из искусственной кожи, доступную в темно-красном цвете. Размер дисплея увеличился до 6,7 дюйма, и он теперь использует P-OLED технологию с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавное отображение.

Особенностью новинки является переработанный стилус с низкой задержкой и удобной конструкцией. Стилус хранится и заряжается прямо в корпусе смартфона, что позволяет всегда иметь его под рукой и избежать потери.

Motorola выпустила Moto G Stylus 2024 модельного года

Другие улучшения включают сканер отпечатков пальцев под дисплеем, увеличение оперативной памяти до 8 ГБ и улучшенную систему камер.

Фронтальная камера теперь имеет разрешение 32 мегапикселя, а сверхширокоугольная камера — 13 мегапикселей. Основная камера получила апертуру f/1.8 и автофокус Dual Pixel (DPAF).

Однако, однокристальная система осталась без изменений, и смартфон использует Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который немного уступает по производительности пятилетнему Snapdragon 855.

Стоимость смартфона Moto G Stylus составит около 400 долларов США, и он поступит в продажу в конце мая 2024 года.

Motorola выпустила Moto G Stylus 2024 модельного года

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