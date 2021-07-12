Motorola выпускает обновление Android 11 для Moto G9, Moto G9 Power и Moto G9 Play

Motorola запустила серию Moto G9 в прошлом году. Все устройства линейки дебютировали с Android 10. Теперь, через несколько месяцев после их выпуска, три модели, а именно Moto G9, Moto G9 Power и Moto G9 Play, наконец, начали получать обновление Android 11.

Согласно отчету, Motorola, суббренд Lenovo, начал выпуск обновления Android 11 для Moto G9, Moto G9 Power и Moto G9 Play. Как и любое другое обновление системы OTA, последнее обновление программного обеспечения для этих телефонов выпускается партиями.

Проще говоря, новое обновление доступно только избранным пользователям в определенных регионах. Как бы то ни было, в ближайшие дни обновление должно достичь всех пользователей в разных регионах.

Согласно послужному списку обновлений Motorola, Android 11 должен стать первым и последним крупным обновлением для Moto G9, Moto G9 Power и Moto G9 Play. Но эти телефоны, скорее всего, будут получать обновления безопасности в течение длительного времени.

Несколько лет назад Motorola была известна своим программным обеспечением. Иногда компания поставляла исправления безопасности до того, как Google выпустит устройства Nexus. Фирма была еще быстрее при развертывании обновлений для Android.

Источник — Astera.