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Motorola ведет разработку Moto G96 наряду с готовящимся Moto G86

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Motorola готовит к запуску новый смартфон Moto G96, который, согласно утечкам, станет старшей моделью в серии Moto G. Информацию о разработке устройства раскрыл инсайдер @evleaks.

Motorola ведет разработку Moto G96 наряду с готовящимся Moto G86

Moto G96 пополнил серию Moto G на фоне растущего интереса к готовящемуся Moto G86, премьера которого ожидается в июне 2025 года. По слухам, G86 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру на 50 мегапикселей.

Детали о характеристиках Moto G96 пока не разглашаются. Однако само название модели указывает на ее более высокое позиционирование по сравнению с G86. По предположениям, смартфон может быть оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300, аналогичным тому, который установлен в недавно представленном Edge 60.

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