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Motorola сертифицировала телефон Edge 50 Ultra для индийского рынка

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Motorola Edge 50 Ultra – новый флагманский смартфон компании Motorola, который скоро может быть запущен на индийском рынке. Он был замечен на веб-сайте Бюро индийских стандартов (BIS).

Motorola сертифицировала телефон Edge 50 Ultra для индийского рынка

Ожидается, что технические характеристики Motorola Edge 50 Ultra для индийской модели будут аналогичны европейской версии. Европейская модель смартфона оснащена 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+ и имеет встроенный датчик отпечатков пальцев, а также защиту Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8s третьего поколения и оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ. Операционная система базируется на Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello.

В отношении камеры, Motorola Edge 50 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 64-мегапиксельной телеобъективной камерой с 3-кратным оптическим увеличением. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Motorola Edge 50 Ultra также предлагает множество других интересных функций, которые делают его привлекательным выбором для пользователей, и мы можем ожидать их на индийской модели смартфона.

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