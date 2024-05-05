Motorola сертифицировала телефон Edge 50 Ultra для индийского рынка

Motorola Edge 50 Ultra – новый флагманский смартфон компании Motorola, который скоро может быть запущен на индийском рынке. Он был замечен на веб-сайте Бюро индийских стандартов (BIS).

Ожидается, что технические характеристики Motorola Edge 50 Ultra для индийской модели будут аналогичны европейской версии. Европейская модель смартфона оснащена 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+ и имеет встроенный датчик отпечатков пальцев, а также защиту Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8s третьего поколения и оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ. Операционная система базируется на Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello.

В отношении камеры, Motorola Edge 50 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 64-мегапиксельной телеобъективной камерой с 3-кратным оптическим увеличением. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Motorola Edge 50 Ultra также предлагает множество других интересных функций, которые делают его привлекательным выбором для пользователей, и мы можем ожидать их на индийской модели смартфона.