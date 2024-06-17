Motorola сделала смартфон E14 с ОС Android Go и оценила его в $88

Недорогой смартфон Motorola E14, который работает на базе операционной системы Android Go, был оценен всего в $88.

Несмотря на свою доступность, устройство имеет ряд преимуществ, таких как улучшенный экран, быструю зарядку и возможность использования больших сменных накопителей.

Motorola E14 оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (267 ppi), обновлением экрана 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

При выборе режима «Высокая яркость» экран обеспечивает отличную читаемость на солнце, а режим «Ночная подсветка» снижает нагрузку на глаза при чтении в темноте. Смартфон оснащен двумя камерами: основной 13 Мп и фронтальной 5 Мп.

Производительность устройства обеспечивается восьмиядерным процессором Unisoc T606. Оперативная память составляет всего 2 ГБ, но это компенсируется оптимизированной версией операционной системы Android 14 (Go Edition).

Встроенная память объемом 64 ГБ может быть расширена с помощью карты microSD до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.