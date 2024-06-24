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Motorola S50 Neo получит четырёхлетнюю гарантию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Бренд Motorola предлагает рекордный срок заводской гарантии для своего смартфона S50 Neo. Четырехлетний гарантийный срок является довольно продолжительным по сравнению с большинством конкурентов, которые обычно предлагают гарантию на год или два.

Motorola S50 Neo получит четырёхлетнюю гарантию

Судя по информации из базы данных TENAA, Motorola S50 Neo будет иметь внушительные технические характеристики. Он будет оснащен 6,6-дюймовым загнутым по бокам AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также устройство получит емкий аккумулятор на 4850 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и двойную основную камеру с датчиками на 50 и 8 Мп, а фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Motorola S50 Neo получит четырёхлетнюю гарантию

Новинка будет базироваться на процессоре Snapdragon 6s Gen 3, в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. Габариты корпуса составят 161 x 73 x 7,5 мм.

Премьера смартфона S50 Neo состоится 25 июня в Китае, а его глобальная версия, возможно, будет выпущена под названием G85.

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