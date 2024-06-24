Motorola S50 Neo получит четырёхлетнюю гарантию

Бренд Motorola предлагает рекордный срок заводской гарантии для своего смартфона S50 Neo. Четырехлетний гарантийный срок является довольно продолжительным по сравнению с большинством конкурентов, которые обычно предлагают гарантию на год или два.

Судя по информации из базы данных TENAA, Motorola S50 Neo будет иметь внушительные технические характеристики. Он будет оснащен 6,6-дюймовым загнутым по бокам AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также устройство получит емкий аккумулятор на 4850 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и двойную основную камеру с датчиками на 50 и 8 Мп, а фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Новинка будет базироваться на процессоре Snapdragon 6s Gen 3, в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. Габариты корпуса составят 161 x 73 x 7,5 мм.

Премьера смартфона S50 Neo состоится 25 июня в Китае, а его глобальная версия, возможно, будет выпущена под названием G85.