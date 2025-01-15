Motorola разрабатывает новые Razr, прошла сертификация преемника Razr 50 Ultra

Складной смартфон нового поколения Motorola Razr был обнаружен в базе регулятора.

Motorola разрабатывает новые Razr, на что указывает сертификация, предположительно модели Razr 50 Ultra. Есть предположения, что новинки могут появится раньше запланированного.

Motorola, которая в прошлом году представила модели Razr 50 и Razr 50 Ultra, теперь, похоже, готовит к выходу новую линейку складных смартфонов.

В то время как компания обновляет серию Moto G, информация о модели с номером XT2551 подтверждает разработку нового складного устройства. Этот номер модели, вероятно, является преемником Razr 50 Ultra.

Ожидается, что новые Razr дебютируют ближе к лету, хотя детали об обновлениях, включая новый чипсет, пока неизвестны.