Motorola Razr 5G Gold поступит в продажу завтра в Китае

Motorola, принадлежащая Lenovo, сегодня подтвердила, что компания готова начать продажи модели складного смартфона Motorola Razr 5G золотого цвета в Китае с завтрашнего дня, то есть 15 декабря.

До сих пор устройство было доступно только в черном цвете, с момента его появления пару месяцев назад . Motorola Razr 5G золотого цвета с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти стоит 12499 юаней, что примерно равно 1912 долларам.

В большинстве складных смартфонов, доступных сейчас на рынке, на дисплее есть складка, в которой складывается телефон. Но у телефона Motorola с обеих сторон есть эластичная металлическая пластина, плотно прижимающая дисплей, что позволяет удерживать экран ровным.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, а второй экран имеет 2,7-дюймовый GOLED-экран. Устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G , предлагающем подключение 5G.