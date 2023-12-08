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Motorola Razr 40 Ultra теперь доступен в «Цвете 2024 года»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Motorola быстро реагирует на тенденции в мире цвета. Компания всего через несколько часов после объявления оттенка Peach Fuzz как «Цвета 2024 года», представила свой новый складной смартфон Razr 40 Ultra в этом уникальном цвете. Эта оперативная реакция отмечает интересное внимание к деталям и желание быть в тренде.

Motorola выбрала этот оттенок в честь 25-летия программы Pantone Color of the Year, и он символизирует «чувство общности и сотрудничества». Этот выбор отражает важность связей и сотрудничества в нашем современном обществе.

Новый складной смартфон Razr 40 Ultra от Motorola уже доступен для приобретения по цене $999, но в настоящее время предлагается по акционной цене всего $699. Это предложение делает его стильным и доступным выбором для тех, кто желает быть в тренде и обладать новейшим устройством.

Motorola Razr 40 Ultra
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