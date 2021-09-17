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Motorola представит Moto G60 и G60S в Европе 20 сентября

Motorola представит Moto G60 и G60S в Европе 20 сентября
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В рамках расширяющейся глобальной деятельности Motorola впервые представит некоторые из своих моделей на европейском рынке. В рамках этого шага, среди прочего, будут представлены Moto G60 и G60S, которые украсят европейскую сцену с понедельника, 20 сентября.

Запуск Motorola Serbia Moto G60

Официальные аккаунты Motorola в Facebook в Чехии, Сербии и Словакии уже разместили тизеры к мероприятию 20 сентября, запланированному на 10:00. Из тизеров из этих восточноевропейских стран был выделен Moto G60 с указанием возможных продаж продукта через платформу.

Moto G60S также представлен на этих платформах, при этом чешский сайт также предлагает цену за модель в 7000 чешских крон (275 евро или 325 долларов). Moto G60S будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Moto G60

Хотя в настоящее время невозможно приобрести модели через сайт, это свидетельствует о том, что эти и другие модели вскоре могут появиться на европейском рынке. На чешском и словацком рынках уже есть несколько моделей Motorola, таких как Moto G10, G20, G30, G50 и G100. На этих рынках также есть пара премиальных моделей 5G.

 

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