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Motorola представила в Китае свой смартфон Moto X50 Ultra

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Сегодня в Китае прошла официальная презентация самого ожидаемого смартфона от компании Moto — Moto X50 Ultra.

Motorola представила в Китае свой смартфон Moto X50 Ultra

Особое внимание уделено дизайну смартфона: боковая рамка выполнена из прочного металла, а задняя панель может быть изготовлена из качественного дерева или элегантного стекла. Благодаря степени защиты от пыли и воды IP68, Moto X50 Ultra может безопасно использоваться в различных условиях.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и высокой частотой обновления 144 Гц. Пользователи будут наслаждаться яркими и четкими изображениями при просмотре контента или играх.

Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор, который позволяет сделать хорошие селфи. Основная камера состоит из трех датчиков: 50 Мп (оптический формат 1/1,3 дюйма OmniVision OV50H), 50 Мп (Samsung JN1 с широкоугольным объективом) и 64 Мп (OmniVision OV64B с телеобъективом, который обеспечивает оптический зум в 3 раза, а максимальный зум составляет 100х).

Moto X50 Ultra оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Motorola представила в Китае свой смартфон Moto X50 Ultra

Moto X50 Ultra доступен в трех различных конфигурациях, предлагая разные варианты хранилища данных и ценовые категории. Покупатели могут выбрать модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 555 долларов, модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 595 долларов или самый мощный вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти за 650 долларов.

Емкость аккумулятора Moto X50 Ultra составляет 4500 мА·ч, что обеспечивает долгое время работы без необходимости частой зарядки.

Motorola представила в Китае свой смартфон Moto X50 Ultra

Более того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что позволяет заряжать устройство быстро и удобно.

Кроме того, Moto X50 Ultra обладает поддержкой Wi-Fi 7 и портом USB 3.1 Gen2 для удобного подключения и передачи данных.

 

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