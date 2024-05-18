Motorola представила в Китае свой смартфон Moto X50 Ultra

Сегодня в Китае прошла официальная презентация самого ожидаемого смартфона от компании Moto — Moto X50 Ultra.

Особое внимание уделено дизайну смартфона: боковая рамка выполнена из прочного металла, а задняя панель может быть изготовлена из качественного дерева или элегантного стекла. Благодаря степени защиты от пыли и воды IP68, Moto X50 Ultra может безопасно использоваться в различных условиях.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и высокой частотой обновления 144 Гц. Пользователи будут наслаждаться яркими и четкими изображениями при просмотре контента или играх.

Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор, который позволяет сделать хорошие селфи. Основная камера состоит из трех датчиков: 50 Мп (оптический формат 1/1,3 дюйма OmniVision OV50H), 50 Мп (Samsung JN1 с широкоугольным объективом) и 64 Мп (OmniVision OV64B с телеобъективом, который обеспечивает оптический зум в 3 раза, а максимальный зум составляет 100х).

Moto X50 Ultra оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Moto X50 Ultra доступен в трех различных конфигурациях, предлагая разные варианты хранилища данных и ценовые категории. Покупатели могут выбрать модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 555 долларов, модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 595 долларов или самый мощный вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти за 650 долларов.

Емкость аккумулятора Moto X50 Ultra составляет 4500 мА·ч, что обеспечивает долгое время работы без необходимости частой зарядки.

Более того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что позволяет заряжать устройство быстро и удобно.

Кроме того, Moto X50 Ultra обладает поддержкой Wi-Fi 7 и портом USB 3.1 Gen2 для удобного подключения и передачи данных.