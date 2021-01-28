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Motorola представила уникальный смартфон Edge S на Snapdragon 870

28.01.2021 20:41

Motorola для глобального рынка представила смартфон, который способен измерять пульс человека через фронтальную камеру.

Новым смартфоном стал Motorola Edge S, в основе которого лежит процессор Snapdragon 870 от компании Qualcomm.

Стоит отметить, что Motorola Edge S стал первым аппаратом в мире на базе нового процессора — Snapdragon 870.

Motorola Edge S уже предлагается на китайском рынке, теперь аппарат будет предлагаться за пределами КНР.

На глобальном рынке его можно будет купить за 449 долларов США. «Живые» продажи Motorola Edge S начнутся в конце февраля, прием заказов на уникальный смартфон откроют через несколько дней.

Motorola представила уникальный смартфон Edge S на Snapdragon 870

Motorola Edge S получил двойную фронтальную камеру, врезанную в экран, а на тыльной стороне разместили четыре датчика – 64, 16, 2 Мп и ToF датчик для измерения глубины сцены.

Диагональ экрана аппарата составляет 6,7-дюйма, дисплей работает с частотой обновления 90 Гц.

Motorola представила уникальный смартфон Edge S на Snapdragon 870

Особенностью Motorola Edge S стал особый режим, через который используя фронтальную камеру можно замерить пульс, а для этого нужно запустить специальное приложение и в течение 15 секунд смотреть на фронтальный фото-датчик.

Данная технология является эксклюзивным решением, разработанным лабораторией компании Lenovo.

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