Motorola представила сразу 5 новых телефонов серии Moto G

Motorola приоткрыла завесу над следующим поколением всей своей серии Moto G. Было анонсировано пять новых моделей, охватывающих практически все ценовые категории, а именно Moto G200, Moto G71, Moto G51, Moto G41 и Moto G31.

Moto G200 можно назвать «убийцей флагманов», он оснащен новейшим процессором Snapdragon 888+, несмотря на его низкую цену. Остальные четыре модели можно разделить на основе их дисплеев — две из более дорогих моделей предлагают панели OLED, а две другие — с ЖК-дисплеями. Все они работают под управлением почти стандартного программного обеспечения Android 11 с некоторыми настройками Motorola и гарантированным 1 обновлением ОС.

Motorola Moto G200

Moto G200 — самый дорогой из всех, и, как уже упоминалось, поставляется с чипом Snapdragon 888+, что является излишним для телефона за 450 евро (510 долларов США). Его дисплей представляет собой 6,8-дюймовую ЖК-панель с частотой обновления 144 Гц. Панель также имеет сертификацию HDR10 и поддерживает цветовое пространство DCI-P3.

Что касается настройки камеры, то здесь есть основной датчик на 108 МП с размером пикселя 2,1 мкм и поддержкой захвата видео 8K. Он дополнен сверхширокоугольной камерой на 13 МП с автофокусом, которая выполняет функцию макросъемки, и датчиком глубины на 2 МП. Впереди есть 16-мегапиксельная камера для селфи.

Moto G200 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ памяти UFS 3.1. Все он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Телефон защищен от атмосферных воздействий классом водонепроницаемости IP52. Его каркас и спинка сделаны из пластика.

Motorola Moto G71

Следующим на очереди идет Moto G71, в котором эффективность важнее чистой мощности, и поэтому он оснащен чипсетом Snapdragon 695 5G — новым чипом, анонсированным всего несколько недель назад, созданным с использованием 6-нанометрового производственного процесса.

Телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, а также сверхширокой 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной макро-камерой. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Что касается оперативной памяти и хранилища, Moto G71 будет продаваться в конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ, хотя оперативная память в Индии будет увеличена до 8 ГБ.

Аккумулятор устройства составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Телефон также имеет степень водонепроницаемости IP52.

Moto G71 будет доступен в Европе по цене 300 евро (~ 340 долларов США ) через несколько недель и вскоре появится на некоторых рынках, таких как Индия, Латинская Америка и Ближний Восток.

Motorola Moto G51

Moto G51 также предлагает подключение к сети 5G благодаря чипу Snapdragon 480+. Его дисплей представляет собой 6,8-дюймовую панель 1080p + с поддержкой 120 Гц.

Модуль задней камеры состоит из 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрообъективов. На передней панели находится 13-мегапиксельная камера.

Телефон имеет несколько вариантов RAM + хранилище, при этом базовая модель имеет конфигурацию 4 ГБ + 64 ГБ, а топовая модель имеет конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, хотя его скорость зарядки намного ниже, чем у вышеупомянутых моделей, всего 10 Вт.

Moto G51 будет запущен сначала в Европе по цене 230 евро (~ 260 долларов США ), а затем будет запущен в Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Motorola Moto G41

Moto G41 оснащен чипом MediaTek Helio G85 4G и имеет 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p + и частотой обновления 60 Гц.

Его тройная камера на задней панели имеет 48-мегапиксельную основную (с OIS) + 8-мегапиксельную сверхширокую + 2-мегапиксельную макросъемку. Разрешение селфи-камеры — 13 МП.

Базовый вариант Moto G41 поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, а верхний — с конфигурацией 6 ГБ + 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, он поддерживает быструю зарядку 30 Вт.

Когда телефон поступит в продажу в Европе, его цена будет 250 евро (~ 283 доллара США ), а вскоре после этого он будет запущен в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Motorola Moto G31

Motorola Moto G31 — самый доступный из представленных, по цене 200 евро, он будет запущен в Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Он работает на чипе Helio G85 и оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем FHD + с частотой обновления 60 Гц. Устройство имеет рейтинг IPX2. Его камера на задней панели составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.