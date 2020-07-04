В компании Motorola официально анонсировали новый смартфон, который по сути становится удешевлённым вариантом модели Motorola One Fusion+.

Motorola представила смартфон Motorola One Fusion за $250, в котором предлагается 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную камеру, а также основная камера с сенсорами на 48, 8, 5 и 2 Мп.

На задней панели также располагается и сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат на базе процессора Snapdragon 710, который дополняет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 5 000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 10 с My UX. Новый смартфон уже доступен для покупки в одной версии за 250 долларов.