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Motorola представила смартфон Motorola One Fusion за $250

04.07.2020 18:38

В компании Motorola официально анонсировали новый смартфон, который по сути становится удешевлённым вариантом модели Motorola One Fusion+. Motorola представила смартфон Motorola One Fusion за $250
Motorola представила смартфон Motorola One Fusion за $250, в котором предлагается 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную камеру, а также основная камера с сенсорами на 48, 8, 5 и 2 Мп.

На задней панели также располагается и сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат на базе процессора Snapdragon 710, который дополняет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 5 000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 10 с My UX. Новый смартфон уже доступен для покупки в одной версии за 250 долларов.

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