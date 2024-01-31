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Motorola представила смартфон Moto G24 Power с АКБ на 6000 мАч за 110 долларов

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В модельной линейке Motorola появился новый смартфон Moto G24 Power, который по сути является улучшенным вариантом обычного Moto G24.

Motorola представила смартфон Moto G24 Power с АКБ на 6000 мАч за 110 долларов

В смартфоне предлагают увеличенной емкости батарею и более быструю зарядку, а также улучшенную камеру для селфи. Так, емкость батареи составляет 6 000 мАч и предлагается поддержка зарядки на 30 Вт.

Фронтальный датчик получил разрешение 16 Мп. В остальном характеристики идентичны Moto G24. То есть в смартфоне установлен 6,56-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, камера на задней панели с модулями 50 и 2 Мп, а также процессор MediaTek Helio G85.

Motorola представила смартфон Moto G24 Power с АКБ на 6000 мАч за 110 долларов

Помимо прочего стоит отметить наличие стандартного разъема для наушников, USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и поддержка Dolby Atmos.

Работает смартфон под управлением Android 14. Стоимость Moto G24 Power в версии 4/128 ГБ и 8/128 ГБ составит 110 и 120 долларов соответственно. Продажи стартуют 7 февраля.

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