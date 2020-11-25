Motorola представила самый доступный из своих моделей смартфон

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.81 EUR/RUB: 89.89 BTC/USD: 8756.9

25 декабря : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Статьи

Обзоры рынков

Motorola представила самый доступный из своих моделей смартфон

26.11.2020 00:10

Motorola представила самый доступный в новой линейке смартфон, который на рынке будет предлагать за 119 евро.
Новинка под названием Moto E7 скоро поступит в продажу в Латинской Америке, Среднем и Дальнем Востоке, Азии и некоторых европейских странах.

Ожидается, что устройство появится и в России. В Moto E7 установили 6,5-дюймовый экран с разрешением 720х1600 пикселей.

Соотношение сторон дисплея составляет 20:9. В верхней части дисплея смартфона выполнили каплевидный вырез, в котором размещена фронтальная 5 Мп камера.

Motorola представила самый доступный из своих моделей смартфон

На тыльной стороне установлен квадратный блок с двойной камерой и светодиодной фотовспышкой, которая удачно имитирует третий фотодатчик.

Основная камера получила датчик на 48 Мп, а дополняет его 2 Мп фотомодуль, который служит для размытия заднего фона. Ниже основной камеры установлен сканер отпечатка пальца.

Motorola представила самый доступный из своих моделей смартфон

В основе Moto E7 лежит процессор MediaTek Helio G25. Этот чип разработан для недорогих смартфонов. К примеру, его устанавливают в самом доступном аппарате от компании Redmi.

Процессор дополнен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Батарея в Moto E7 установлена на 4 000 мАч. Работает новинка под управлением чистой операционной системы Android 10.

 

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги