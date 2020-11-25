Motorola представила самый доступный из своих моделей смартфон

Motorola представила самый доступный в новой линейке смартфон, который на рынке будет предлагать за 119 евро.

Новинка под названием Moto E7 скоро поступит в продажу в Латинской Америке, Среднем и Дальнем Востоке, Азии и некоторых европейских странах.

Ожидается, что устройство появится и в России. В Moto E7 установили 6,5-дюймовый экран с разрешением 720х1600 пикселей.

Соотношение сторон дисплея составляет 20:9. В верхней части дисплея смартфона выполнили каплевидный вырез, в котором размещена фронтальная 5 Мп камера.

На тыльной стороне установлен квадратный блок с двойной камерой и светодиодной фотовспышкой, которая удачно имитирует третий фотодатчик.

Основная камера получила датчик на 48 Мп, а дополняет его 2 Мп фотомодуль, который служит для размытия заднего фона. Ниже основной камеры установлен сканер отпечатка пальца.

В основе Moto E7 лежит процессор MediaTek Helio G25. Этот чип разработан для недорогих смартфонов. К примеру, его устанавливают в самом доступном аппарате от компании Redmi.

Процессор дополнен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Батарея в Moto E7 установлена на 4 000 мАч. Работает новинка под управлением чистой операционной системы Android 10.