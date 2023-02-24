Motorola представила первый смартфон на Android со спутниковым мессенджером

Компания Motorola представила новый смартфон, получивший название Defy 2.

Этот аппарат стал первым смартфоном на Android, в котором отправить сообщение можно даже с самого отделенного клочка земли. Как известно, поддержка спутников связи есть в iPhone 14, однако функционал ограничен.

Дело в том, что в этих смартфонах можно отправлять только сигналы в спецслужбы. При этом в новом смартфоне от Motorola, который получил встроенный спутниковый мессенджер, можно отправлять сообщение, как и с помощью штатных «Сообщений».

Функция будет доступна бесплатно первый год с момента покупки, а затем она станет платной и цена составит 4,99 долларов в год. За эти деньги предложат 30 сообщений по спутниковой связи и неограниченное количество SOS-сигналов экстренным службам.

Что касается характеристик смартфона, то он получил IPS-экран диагональю 6,6 дюйма, разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц.

Процессор установлен MediaTek Dimensity 930, батарея на 5000 мАч с поддержкой 15-ватной быстрой зарядки, а также операционная система Android 12 с поддержкой до Android 14.

Основная камера имеет модули на 50, 8 и 2

Мп, а селфи камера имеет разрешение 8 Мп. Объем оперативной памяти не указан, но известна цены – 599 долларов для рынка США и Канады.