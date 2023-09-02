Motorola представила новый яркий смартфон Moto G84 на индийском рынке

Motorola расширила свой ассортимент смартфонов, представив новую модель — Moto G84, доступную на индийском рынке по цене в 245 долларов.

За эту стоимость покупатель получает смартфон с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство работает на платформе Snapdragon 695, которая демонстрирует результаты в бенчмарке AnTuTu в размере 400 000 баллов. Экран смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма, использует технологию pOLED и обладает разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Важно отметить, что этот экран способен отображать цвета с 10-битной глубиной и достигать яркости до 1300 кд/кв.м. В целом, это внушительный набор характеристик для устройства, доступного по цене 250 долларов.

Основная камера Moto G84 оснащена 50-мегапиксельным датчиком изображения. Информации о наличии оптической стабилизации нет. Кроме того, в основной камере имеется 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, а фронтальная камера радует пользователей селфи разрешением 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время работы, и его можно быстро зарядить благодаря поддержке зарядки мощностью 30 Вт. Также устройство оборудовано разъемом для наушников 3,5 мм, что становится редкостью среди современных смартфонов. В качестве операционной системы используется Android 13.