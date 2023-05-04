Motorola представила новый смартфон Edge 40 с процессором Dimensity 8020

Motorola показала свой новый смартфон на базе процессора от компании MediaTek.

Новинка является более доступным вариантом флагманской серии, она получила однокристальную платформу Dimensity 8020 и 8 ГБ оперативной памяти.

В Motorola Edge 40 установили OLED панель диагональю 6,55-дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а также максимальной яркостью 1200 1200 кд/м2. Заявлено, что установлен сенсорный слой, который получил частоту обновления 360 Гц. Экран также поддерживает HDR10+.

В аппарате также есть стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и аккумулятор на 4400 мА•ч, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 68 Вт или беспроводной зарядкой на 15 Вт.

Фронтальная камера в Motorola Edge 40 находится в отверстии экрана, ее разрешение составляет 32 Мп со светочувствительностью f/2.4. На задней панели разместили два оптических датчика с матрицами изображения на 50 Мп и 13 Мп.

Motorola Edge 40 поступит в продажу по цене от 550 евро. Он будет предлагаться в синем, черном, зеленом и розовом цветах. Также будет выпускаться модель с задней панелью покрытой искусственной кожей.