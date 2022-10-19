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Motorola представила новый концепт смартфона с выдвижным расширяемым экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Motorola на конференции Lenovo Tech World продемонстрировала публике концептуальный смартфон собственной разработки со сворачивающемся экраном.
Motorola ведет разработку нового смартфона с гибким экраном, правда пока был продемонстрирован только его концепт, в котором одним нажатием кнопки можно увеличить размер дисплея с 5 до 6,5 дюймов.

Пока показали только инженерный образец, а его характеристики не раскрывают.

Сейчас лидером рынка смартфонов с гибкими экранами считается Samsung. Корейская компания занимает 62% мирового рынка, на втором месте Huawei с долей 16%.

Специалисты уверены, что в этом году интерес к «раскладушкам» вырастет на 73% в сравнение с прошлым годом.

Motorola
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