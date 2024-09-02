Motorola представила новые и яркие модели смартфонов G55 и G35

Motorola представила новые модели смартфонов G55 и G35 с поддержкой 5G и яркими цветами корпуса.

Модель G55 оснащена 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7025, который работает в паре с 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя составляет 128 или 256 ГБ.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает 30-ваттную быструю зарядку. В тыльной камере установлен 50-мегапиксельный сенсор с OIS и 8-мегапиксельный ультраширокий объектив, фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Модель доступна в фиолетовом, зелёном и сером цветах, первые два имеют текстуру под кожу.

G35 оборудован 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессоре Unisoc T760 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.

Внутренний накопитель также составляет 128 или 256 ГБ, а аккумулятор с 18-ваттной быстрой зарядкой — 5000 мАч. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, ультраширокая — 8 Мп, а фронтальная — 16 Мп. Устройство представлено в зелёном, красном и чёрном цветах, текстура под кожу присутствует только у зелёной версии.

Оба смартфона работают на Android 14, поддерживают Dolby Atmos и имеют 3,5-мм разъём. Motorola G55 поступил в продажу в Европе по цене от 249 евро (25 100 руб.), а модель G35 стоит 199 евро (20 100 руб.).