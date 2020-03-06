Motorola представила недорогой смартфон Moto G8

Motorola расширила ассортимент линейки Moto G8, в котором помимо моделей Moto G8 Play и Moto G8 Plus предлагается обычная версия под названием Moto G8.



Эта модель относится к среднему уровню. В ней установили процессор Snapdragon 665, который дополнен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в новинке диагональю 6,4-дюйма с разрешением HD+, причем в экране выполнено отверстие под 8 Мп фронтальную камеру.

На тыльной стороне смартфона находится тройная камера с основным 16 Мп датчиком. Второй фотодатчик на 8 Мп с широкоугольным объективом, а третий датчик 2 Мп для макросьемки.

Также в блоке камеры есть датчик для лазерной фокусировки. Сканер отпечатка пальца установлен на тыльной стороне.

Батарея в Moto G8 на 4000 мАч и она заряжается через порт USB Type-C. Также в смартфоне есть 3,5 мм разъем для наушников.

Новинку можно купить за $233, а работает она под управлением Android 10.