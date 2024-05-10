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Motorola представила G Stylus 5G (2024) с увеличенным экраном и беспроводной зарядкой

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Motorola представила обновленную версию своего смартфона Motorola G Stylus 5G. Одним из главных новшеств стало увеличение размера экрана и добавление поддержки беспроводной зарядки, при этом сохранив важные функции, такие как аудиоразъем и слот для карты microSD.

Motorola представила G Stylus 5G (2024) с увеличенным экраном и беспроводной зарядкой

Обновленная модель оснащена 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления в 120 Гц.

Платформой для работы остается чип Snapdragon 6 Gen 1, но объем оперативной памяти увеличен до 8 ГБ, что позволяет справляться с требовательными задачами.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает питание Motorola G Stylus 5G и поддерживает быструю проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.

Тыльная камера смартфона включает два датчика: основной с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольный объектив на 13 Мп для создания впечатляющих панорамных снимков.

Motorola представила G Stylus 5G (2024) с увеличенным экраном и беспроводной зарядкой

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп получила значительные улучшения в функциях ночной съемки благодаря использованию технологии объединения пикселей.

Компания также уделила внимание улучшению работы стилуса, пересмотрев пользовательский интерфейс и сократив задержки при использовании. Корпус смартфона претерпел изменения и теперь имеет элегантную отделку из искусственной кожи, доступную в новых цветах: бежевом и красном.

Начиная с 30 мая, Motorola G Stylus 5G будет доступен для приобретения по цене 399 долларов.

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