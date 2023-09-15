Motorola представила бюджетный смартфон Edge 40 Neo с защитой от влаги IP68

Motorola представила свою новую модель смартфона — Edge 40 Neo, доступную по цене 400 евро.

Новинка получила изогнутый экран POLED с частотой обновления 144 Гц и диагональю 6,55 дюйма. Экран имеет разрешение Full HD+ и достигает яркости 1300 кд/м2. Кроме того, он обладает защитой от воды (IP68).

Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он работает на основе новой SoC Dimensity 7030, которая является упрощенной версией Dimensity 7050.

Также стоит отметить в камере сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с автофокусом, что позволяет делать отличные макрофотографии.

Задняя крышка смартфона выполнена из «веганской кожи» или акрила и доступна в нескольких цветах, таких как Black Beauty, Soothing Sea или Caneel Bay по палитре Pantone.

Также устройство обладает стереодинамиками, а его аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 68 Вт. В основном модуле камеры установлен 50-мегапиксельный датчик.