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Motorola показала концепт смартфона, который можно носить как браслет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Motorola представила концепт смартфона, который имеет корпус в форме браслета.

Устройство оснащено гибким дисплеем и корпусом, который можно согнуть и надеть на запястье, чтобы использовать в качестве браслета. Смартфон имеет 6,9-дюймовый гибкий pOLED-дисплей, который может изгибаться под различными углами.

В зависимости от положения, устройство адаптирует информацию на дисплее. Например, если смартфон надет на руку, то он будет отображать компактные виджеты, как на смарт-часах. Устройство крепится на запястье с помощью магнитного ремешка.

Компания Motorola заявила, что они всегда стремятся предоставить потребителям инновационные и продуманные решения. Похоже, смартфон-браслет не будет выпущен на рынок, и им был продемонстрирован потенциал в разработке сложных устройств.

В начале июня компания Motorola выпустила новую серию раскладных смартфонов Razr 40. Эти устройства имеют форм-фактор раскладушки, основной и вторичный дисплеи, а также двойную камеру. Стартовая цена телефона Motorola Razr 40 составляет 3999 юаней, что примерно равно 52 000 рублей.

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